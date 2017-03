Ja, dann wechselt halt die Fraktion!

Der bisherige Neos-Abgeordnete Christoph Vavrik wechselt also die Fraktion. Vavrik war von den Neos zum Mandatsverzicht aufgefordert worden, nachdem er eine Adoption durch ein Homosexuellen-Paar als „gesellschaftliche Abartigkeit“ bezeichnet hatte. Nun wurde Vavrik quasi von der ÖVP adoptiert und darf sein Mandat behalten. Er ist bei weiten nicht der erste, der einen solchen Wechsel in dieser Legislaturperiode macht. Schon vom Team Stronach dockten einige Mandatare bei der ÖVP an, wobei Marcus Franz nach provokanten Äußerungen über die deutsche Kanzlerin wieder rasch wieder abdocken musste. Andere Ex-Stronach-Anhänger wie etwa Kathrin Nachbaur sind hingegen ganz gut im Hafen der ÖVP ankommen, so darf sie nun in der Fraktion die Rolle als Ombudsfrau für Bürokratieabbau einnehmen. Aber sind diese Vorgänge und Wechsel legitim?