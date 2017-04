Maut-Schizophrenie

Nun ist der Schizophrenie-Vorwurf gegen ein Land, in dem viele von einer Teilnahme an einer EU-Armee oder gar von einer Nato-Mitgliedschaft unter Beibehaltung der Neutralität träumen, nicht ganz so abwegig. Im aktuellen Fall trifft er aber nicht zu: Österreich hebt die Maut auch von den Österreichern ein. Deutschland gibt sie seinen Staatsbürgern über die Kfz-Steuer wieder zurück. Das wäre ungefähr so, als würde Österreich hohe Studiengebühren einführen, diese den eigenen Staatsbürgern über einen Bildungsscheck aber wieder zurückgeben. Der Aufschrei aus Deutschland wäre enorm.

Letztlich ist die Vorgangsweise Deutschlands ein Beispiel dafür, wie sich einzelne Staaten um den Geist europäischer Regeln nicht mehr scheren und lieber auf nationale Egoismen setzen. Doch darüber sollte sich Österreich lieber nicht beschweren. Das wäre ziemlich schizophren.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.04.2017)