Glawischnigs Pyrrhussieg

Das Interessanteste an der „Im Zentrum"-Sendung zu den Grünen war das Posting von Johannes Voggenhuber danach – ja, wieder einmal auf Facebook, aber diesmal nicht so lange wie bei den Grünen üblich. Nun weiß man zwar, dass Voggenhuber selbst seinerzeit von der Parteiführung mehr oder weniger weggemobbt wurde und seither von Rachegedanken getrieben ist, erhellend ist es aber allemal, was er schreibt – und zwar weniger, was die Grünen, sondern vielmehr was den ORF betrifft: Er sei eigentlich zu ebendieser Diskussionssendung eingeladen gewesen, sei aber vom ORF wieder ausgeladen worden, nachdem Eva Glawischnig zugesagt hatte. „Statt eines Anwalts für die Jungen brauchte man nun einen Bullterrier, einen Mann fürs Grobe, an der Seite der angeschlagenen Bundessprecherin."

Damit gemeint: Rudi Fußi, der schon in den Tagen davor auf Twitter kein Hehl daraus gemacht hatte, auf welcher Seite er stand – auf jener Eva Glawischnigs.

Es stand also schon vor Beginn der Sendung 2:1 für die alten Grünen. Und der Politologe Anton Pelinka als Vierter in der Runde kam zu dem Ganzen wie die Jungfrau zum Kind. Was genau ihn jetzt – oder eben auch Fußi – dazu prädestinierte, an einem „In Zentrum" zum Streit bei den Grünen teilzunehmen, weiß kein Mensch. Bei Fußi lässt sich das noch mit seinem Unterhaltungswert erklären. Bei Pelinka höchstens damit, der er wegen der Soros-Uni derzeit ohnehin Stammgast im ORF ist und man ihn für Sonntagabend eben auch noch einbehalten hat.

Inhaltlich gab es nichts Neues. Weil es bei dem ganzen Streit ja bekanntlich auch nicht um Inhaltliches geht. Die Sympathien des Publikums, so ließe sich vermuten, gehörten der von allen Seiten bedrängten Außenseiterin, Flora Petrik. Wirklich etwas anzufangen wusste sie damit allerdings auch nicht. Statt Argumenten bot sie Plattitüden. In der Sache hat Eva Glawischnig Recht. Das ganze Setting war aber dermaßen seltsam, dass diese Botschaft nicht wirklich ankam.