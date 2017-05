Was für ein Abgang!

Also doch. Reinhold Mitterlehner trat zurück. Wie er das tat, war durchaus smart. Augenzwinkernd, mit Humor, aber doch bestimmt in der Sache. Und er gab - mehr oder weniger subtil - (fast) allen eine mit, die ihn in der Vergangenheit genervt haben: Dem ORF und Armin Wolf, den er namentlich nannte. Sebastian Kurz, den er namentlich nicht nannte, dafür betonte er das gute Verhältnis zu SPÖ-Kanzler Christian Kern. Seiner eigenen Partei, der ÖVP, deren nicht mehr zeitgemäße Strukturen er in Frage stellte. Und der er dann noch ausrichtete: "Ich bin kein Platzhalter". Denn die maßgeblichen Parteikollegen hätten schon seit Monaten gewusst, dass er bei der kommenden Wahl nicht als Spitzenkandidat antreten werde.

Die beste Nachrede haben Spitzenpolitiker immer dann, wenn sie abtreten. Sogar Werner Faymann wurde für seine Abschiedsrede gelobt. Im Falle von Reinhold Mitterlehner lässt sich aber nun hinzufügen: Es war ein starker Abgang. Und nein, wir verzichten jetzt auf jede Django-Metapher.

Der Weg für Sebastian Kurz ist nun frei. Egal, in welchem Zustand er die Partei wähnt, er muss sie übernehmen. Was immer er dann auch draus macht. Am besten neu gründen. Wenn jetzt schon wieder Bündeobleute betonen, wie wichtig die Bünde sind, dann lässt einen das ratlos zurück.

There is no alternative, wie Margret Thatcher zu sagen pflegte. Ohne Sebastian Kurz wäre die Partei chancenlos. Er sollte die Chance ergreifen.