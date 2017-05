Grüne Starthilfe für Kern

Das ist also das Gegenkonzept der Grünen zur Kür von Sebastian Kurz mit allen Vollmachten zum ÖVP-Obmann. Bei der Ökopartei dürfen nach der kurzfristig aus dem Wahlkampfzug ausgestiegenen Obfrau Eva Glawischnig nun drei Personen ran: die neue Hoffungsträgerin aus Tirol, Ingrid Felipe, als Parteichefin, die altbewährte EU-Parlamentarierin Ulrike Lunacek und dazu eine neue Lösung für die Leitung des Parlamentsklubs. Ein Stück retour in der Parteigeschichte zu mehr Basisdemokratie in den Spitzenfunktionen, wenn man so will.