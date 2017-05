Zwischen Kern, Häupl und Niessl liegen rote Welten

Der Wiener Parteivorsitzende der SPÖ, Michael Häupl, hat also am Montag wieder die berühmten Gremien zusammengerufen. Ob drei Wochen nach dem Parteitag mit den vielen Streichungen auch für den Bürgermeister schon alle Wunden verheilt sind? Wohl kaum. Aber es gilt noch immer das alte Prinzip, dass nichts so sehr die Reihen schließt und interne Konflikte zudeckt wie ein „Außenfeind“. Und der ist zumindest für Michael Häupl und dessen Getreue ganz klar die FPÖ. Dass das auch in der Wiener SPÖ nicht alle so streng sehen, ist nicht der kleinste Teil der Probleme der Stadtpartei.