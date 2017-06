Am Beispiel Rot-Blau: Wer führt die SPÖ? Und wohin?

Vergessen wir alle Vorurteile über die SPÖ. Dass sie nach außen geeint auftritt und Kritik – wenn sie denn unbedingt sein muss – maximal in den Gremien zulässt beispielsweise. Die SPÖ straft uns Lügen. Zuerst in Wien, wo die Frage, wer Michael Häupl wann und wieso nachfolgen wird, die Partei in zwei unversöhnliche Lager gespalten hat. Ausgang höchst ungewiss.