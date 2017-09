Die schönen Wahlprogramme und die harte Realität

Schön langsam lichten sich die Nebel: Von den drei kanzlerverdächtigen Parteien SPÖ, FPÖ und Die neue Volkspartei liegen jetzt zweieindrittel Wahlprogramme vor. Seit gestern gibt es ja das erste Drittel des Kurz-Programms – und es hört sich ganz ohne Zweifel sehr gut an: Steuern senken, kalte Progression ganz abschaffen, Begünstigung für das erste Eigenheim, Steuerbonus für Kinder, Lohnnebenkosten senken, Steuerfluchtrouten schließen, Effizienz in der Verwaltung und im Gesundheitssystem steigern, Gebührenerhöhungs- und Staatsschuldenbremse – das wird dieses zuletzt doch etwas erstarrte Land zweifellos weiterbringen. Und eine zeitlich begrenzte Bremse bei den Sozialleistungen für Leute, die frisch ins Land kommen und noch nie Beiträge geleistet haben, klingt nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre auch recht vernünftig.

Es muss alles nur noch umgesetzt werden. Das muss man deshalb hervorheben, weil wir vieles, was im Kurz-Programm (und in den bereits präsentierten von SPÖ und FPÖ) steht, schon länger kennen. Aus den Wahlprogrammen vergangener Nationalratswahlen. Mit Gebühren- und Schuldenbremsen, Verwaltungseffizienz, Förderungstransparenz, der rechtlichen Angleichung von Arbeitern und Angestellten etc. ist beispielsweise schon Kurz' Vorvorgänger, Michael Spindelegger, in die Wahl 2013 gegangen. Aber leider: Mit dem Koalitionspartner, den Landeshauptleuten, den Sozialpartnern, den mit diesen eng verwobenen eigenen Bünden, und was es sonst noch an Beharrungsstrukturen in diesem Land gibt, war vieles eben nicht zu machen.

Daran hat sich aber nichts geändert. Diese Strukturen wird es auch nach dem 15. Oktober geben. Es ist ja beispielsweise nicht anzunehmen, dass die Landeskaiser, die dem Finanzminister bei der an sich verpflichtenden Befüllung der Transparenzdatenbank bisher eine lange Nase gedreht haben, plötzlich begeistert Förderungstransparenz üben werden.

Das gestern vorgelegte Kurz-Wahlprogramm zu „Neue Gerechtigkeit und Verantwortung“ ist eine schöne Wunschliste, die man nur unterschreiben kann. Würde es Punkt für Punkt umgesetzt, dann würde Österreich ein beträchtliches Stück in Richtung Leistungsgesellschaft mit vernünftig dimensioniertem Sozialnetz, also ein schönes Stück nach Westen rücken. Und der Wirtschaft würde es einen netten Motivationsschub bescheren.

Aber es ist eben, wie alle Wahlprogramme, nicht mehr als eine nette Wunschliste, deren größerer Teil wahrscheinlich auch noch unerledigt in künftigen Wahlprogrammen zu finden sein wird. Als vor der Wahlentscheidung stehender Staatsbürger würde man sich deshalb, nicht nur von Kurz, sondern von allen wahlwerbenden Parteien, eine klare Priorisierung wünschen: „Diese Punkte werde ich im Fall eines Wahlsiegs prioritär durchzusetzen versuchen“, „diese Punkte sind unverrückbare Koalitionsbedingungen“, „diese Strukturänderungen (etwa eine klare Föderalismuskompetenzreform) mache ich zur Grundbedingung“.

Und, natürlich: So sieht das detaillierte Konzept für die Finanzierung aus. Denn da gibt es zweifellos noch Luft nach oben. Zum Beispiel beim in allen Wahlprogrammen strapazierten „Konjunktureffekt“. Ja, eine „Entfesselung“ der Wirtschaft erhöht die Steuereinnahmen. Aber Konjunktur wird leider auch noch von anderen Faktoren beeinflusst. Als Gegenfinanzierung einfach so ein paar Milliarden „Konjunktureffekt“ anzuführen ist also ein etwas sehr luftiges Manöver. Und das Versprechen von „weniger Einwanderung ins Sozialsystem“: Ist die Vermeidung möglicher künftiger Kosten wirklich schon eine „Gegenfinanzierung“?

Bei der Gelegenheit: Sebastian Kurz verspricht „keine neuen Schulden“ und Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern sagt in Interviews neuerdings, man müsse etwas „zuerst erarbeiten, bevor man es verteilt“. Sehr vernünftig! Aber kann jemand erklären, wieso es bei solchen Einstellungen an der Spitze der amtierenden Koalition noch ein Budgetdefizit gibt? Oder ist Wahlkampf vielleicht doch etwas anderes als die harte Realität?

E-Mails an: josef.urschitz@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.09.2017)