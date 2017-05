Der Mittelstand und seine heiße Steuerhölle

Die wieder als ernsthafter Player aufs Politparkett zurückgekehrte deutsche FDP macht sich jetzt gegen die „Kleptokratie“ des Steuerstaats stark – und da ist am Sonntagabend bei Anne Will im deutschen TV ein interessanter Aspekt gestreift worden: Obwohl sich die Steuerquote (also der Anteil der Steuern am BIP) in den vergangenen Jahrzehnten nicht dramatisch geändert hat, zahlen Arbeitnehmer viel höhere Steuern als damals.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.05.2017)