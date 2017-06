Der Ökostrom und seine Agrosozialisten

Stellen Sie sich einmal folgendes fiktives Szenario vor: Ein Autohersteller kündigt den Bau eines E-Autowerks in Österreich an. Aber nur unter einer Bedingung: Der Staat garantiert per Gesetz 13 Jahre lang die Abnahme der gesamten Produktion zu fixen (und überhöhten) Preisen. Finanziert wird das über einen „Stromaufschlag“ auf alle Autoverkäufe.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.07.2017)