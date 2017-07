Sie haben aus der Krise nichts gelernt

Die Europäische EZB sieht Licht am Ende des Konjunkturtunnels: Die Euroraum-Wirtschaft entwickle sich so gut, dass die Rückkehr der Inflation in die Gegend des von der EZB angepeilten Zielwerts von zwei Prozent immer realistischer werde, frohlockte EZB-Direktor Yves Mersch gestern öffentlich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.07.2017)