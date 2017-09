Milliarden für ein Abstellgleis?

Der deutsche Lkw-Hersteller Daimler hat vom US-Bundesstaat Oregon die Erlaubnis bekommen, automatisierte Kolonnenfahrten von digital vernetzten Lkw in freier Wildbahn, also auf öffentlichen Straßen, zu testen. Dieses sogenannte Platooning funktioniert so, dass im ersten Lkw (noch) ein Fahrer sitzt, während der Rest des Konvois automatisch diesem „Leithammel“ folgt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.09.2017)