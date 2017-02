Gewinnt die ÖVP, gewinnen die Neos

Eine Lehre aus der Graz-Wahl ist auch: Selbst bei Zugewinnen für die ÖVP müssen die Neos nicht zwangsläufig untergehen. Siegfried Nagls Volkspartei legte am Sonntag um vier Prozentpunkte zu, die Neos errangen ebenfalls vier Prozent.

Bisher galt die Binsenweisheit: Geht die ÖVP – was sie tun wird – mit Sebastian Kurz in die Nationalratswahl, dann sind die Neos erledigt. Denn was die Kurz-ÖVP dazugewinnt, wird nicht zuletzt auf Kosten der Neos gehen. 2013 schafften sie den Nationalratseinzug mit fünf Prozent.

Für die Neos ist die akzentuiertere Zuwanderungs- und Flüchtlingspolitik der ÖVP – lang bevor es politischer Mainstream wurde von ebendiesen, Sebastian Kurz und Siegfried Nagl, forciert – also auch eine Chance: Rückt die ÖVP stärker nach rechts, dann bleibt für die Neos auf der anderen Seite noch ein wenig Luft übrig. Eigentlich sollten die Neos Kurz dafür dankbar sein.

Was allerdings gegen diese optimistische These des politischen Überlebens der Neos spricht: Wenn eine an sich urbane Partei wie Neos selbst in einem Zentralraum wie Graz – mit dem entsprechenden liberalen Wählerpotenzial – nur vier Prozent der Stimmen erreicht, dann wird es bundesweit sehr schwer.