In the Army Now

Korporal Schleifer: Stillgestanden! Haaaaabt acht! – Rekrut Huber, was ist denn da auf Ihrer Schulter?

Rekrut Huber: Äh, ein Falter.

Korporal Schleifer: Aber sofort weg damit! Sonst reiß ich Ihnen die . . . Rekrut Huber: Jawoll, weg damit!

Korporal Schleifer: Rekrut Maier, was lesen Sie da eigentlich in der zweiten Reihe?

Rekrut Maier: Die „Krone“.

Korporal Schleifer: Passt, weitermachen!

Rekrut Maier: Jawoll, weitermachen!

Korporal Schleifer: Und Sie, Rekrut Moser, was ist denn das für eine Adjustierung? Die Uhr unter das Hemd – aber dalli!

Rekrut Moser: Aber die hat 32.000 Euro gekostet.

Korporal Schleifer: Ah, vielleicht leih' ich mir die mal aus. Für ein Instagram-Foto oder zwei.

Rekrut Moser: Jawoll, ausleihen!

Korporal Schleifer: Brave Buben seid's ihr. Und jetzt schleicht's euch. Abtreten! (oli)

