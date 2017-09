Frage an den Kandidaten Strache: Zwölf Jahre und keine Kraft mehr?

Dankbarkeit ist keine politische Kategorie. Für kurze Zeit hat FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gestern, Freitagnachmittag, bei seinem Wahlkampfauftritt in Wien diese Binsenweisheit verdrängen können. Generell aber muss er in dieser Wahlauseinandersetzung mit seinem Schicksal hadern. Da hat er sich ab 2005 durchaus mit Erfolg bemüht, die Rest-FPÖ nach der Spaltung zu stabilisieren, drei Nationalratswahlen mit Gewinn zu schlagen, den Stimmenanteil von elf Prozent 2006 auf 20,5 Prozent 2013 zu pushen. All das, nur um jetzt irgendwie verbraucht und uninspiriert zu wirken.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.09.2017)