Gefährlicher Dachschaden im Weißen Haus?

Nach tagelangen Beschimpfungen aus Pjöngjang reicht es dem US-Präsidenten. Per Anruf im War Room des Verteidigungsministeriums erteilt er den Befehl für einen massiven Atomangriff auf Nordkorea und China. Mitten in der Nacht und ohne jede Rücksprache mit seinen Beratern. Nur eine erfundene Entschuldigung Nordkoreas bewegt den Präsidenten, seinen Befehl zurückzuziehen. Wenige Sekunden, bevor die Raketen starten und der Untergang der Zivilisation in einem Atomkrieg beginnt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.09.2017)