Der Meister der Unzuständigkeit: Rettet Sebastian Kurz vor sich selbst

Wenn es stimmt, was seit Dienstag in Wien erzählt wird, dann sagt das einiges über den Zustand der ÖVP aus. Vizekanzler Reinhold Mitterlehner sei, so heißt es, nach dem Ministerrat von Sebastian Kurz gedrängt worden, Bundeskanzler Christian Kern den Solo-Auftritt vor den Journalisten zu vermiesen. Also habe sich der ÖVP-Chef feixend zu Kern ins Bild gedrängt. Wenn es nicht stimmt, ist es bezeichnend, dass die Geschichte für wahr gehalten wurde.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2017)