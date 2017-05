Warum der Hass auf das verrottete „System“ nur eine Ausrede ist

Kennen Sie das „System“? Haben Sie es schon getroffen? Jenes „System“, das zurzeit in Europa und bei Bedarf in jedem Land irgendwie personalisiert zum Feind erklärt wird. Für die Stichwahl in Frankreich am Sonntag hat Marie Le Pen vom Front National, angekündigt: „Wir greifen dieses System an.“ In ihren Augen ist es in Frankreich so „verrottet und verdorben“, wie das österreichische in den Augen mancher „verrottet und verkrustet“ ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.05.2017)