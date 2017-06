Das Drama des überschätzten Politikers und seiner Freunde

Die Geschichte ist voll davon. Voll von Dramen des Scheiterns historischer Figuren, die letztlich die Erwartungen, die in sie gesetzt wurden, nicht erfüllt haben. Das größte Schauspiel der letzten Zeit aber ging 2016 über die Weltbühne. Sein letzter Akt fand am 20. Jänner dieses Jahres in Washington statt: Hillary Clinton wurde nicht als erste US-Präsidentin angelobt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.07.2017)