Wie der mediale Overkill der Politik und der Demokratie schaden kann

Man kann es sich aussuchen: Die Angaben zur Zahl der Konfrontationen, Gespräche, Mäuse- oder Elefantenrunden, die in den verbleibenden Wochen bis zur Nationalratswahl am 15. Oktober in allen Fernsehkanälen auf das österreichische Wahlvolk zukommen, ist beachtlich. Einmal wurden 30 gezählt, dann 42, dann wieder gar 62.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.07.2017)