Wenn Populisten andere Populisten als Populisten beschimpfen

Es braucht nicht allzu viel Mut, für den kommenden Wahlsonntag in Frankreich eines zu prognostizieren: Egal, ob Marine Le Pen vom Front National gewinnt oder nicht, werden sich an diesem Tag so viele Menschen gegen die etablierten Parteien und ihre Kandidaten gewendet haben wie nie zuvor; und gleichzeitig so viele einer systemfeindlichen Kandidatin ihre Stimme gegeben haben wie ebenfalls nie zuvor.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2017)