Etwas weniger Demokratie wagen, um nicht pleitezugehen

Will man einen florierenden Staat wirklich effizient und nachhaltig wirtschaftlich ruinieren, so gibt es zwei historisch außerordentlich gut erprobte Methoden: entweder die Staatsschulden über ein gerade noch akzeptables Maß hinaus noch weiter zu steigern oder zur Befriedigung des staatlichen Geldhungers einfach immer mehr Geld zu drucken. Beides wurde Hunderte Male versucht, beides führt mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit in den Ruin. Und beides wird immer wieder aufs Neue unverdrossen unternommen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.09.2017)