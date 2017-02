Man möge Donald Trump nicht unterschätzen

Es war eine Unterhaltung wie so viele in letzter Zeit: Zwei Personen bestätigten sich gegenseitig, dass die Trump-Ära ohnehin rasch zu Ende sein werde. Ich konnte nicht an mich halten und musste einwerfen, dass dies stimme, denn acht Jahre vergingen ja ohnehin schnell. Betretenes Schweigen und zornige Blicke waren die Folge, und da bin ich noch gut davongekommen. Achtung! Nein, ich bin kein Fan von Donald Trump, seiner Persönlichkeit oder seiner Politik. Meine Einschätzung zu seiner Persönlichkeitsstruktur habe ich an dieser Stelle schon vor einigen Monaten abgegeben. Allerdings nervt mich derzeit die nur zu oft überhebliche, ignorante und hysterische Perzeption Donald Trumps. Sie wird weder der Person des neuen US-Präsidenten gerecht, noch und schon gar nicht der gesellschaftspolitischen Situation der USA.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.02.2017)