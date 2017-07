Auch Lehrer haben Gefühle: Wer Angst hat, gibt Angst weiter

Die wichtigste Aufgabe eines guten Lehrers ist, jedes Kind, das ihm anvertraut ist, wertzuschätzen. Warum? Damit er dem Kind etwas beibringen kann. Wertschätzung ist die Voraussetzung dafür, dass eine Beziehung entsteht. Und eine Beziehung wiederum ist die Voraussetzung dafür, dass man lernt. Sicherheit plus Neugier plus Spieltrieb plus Beziehung treiben ein Kind beinahe von selbst auf seinem Lernweg an, vom Einmaleins zur Geometrie, bis es sich irgendwann einmal furchtlos in den Raum der irrationalen Zahlen wagt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.07.2017)