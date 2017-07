Vom Gurkenverkauf allein kann die Gurkenfrau nicht leben

Was ist ein Markt? Ein Ort, an dem ausgetauscht wird – Waren, Geld, Neuigkeiten. „Markt“ ist ein ökonomischer Begriff. „Markt“ ist ein Ort, an dem, politisch gesprochen, Öffentlichkeit entsteht. „Markt“ ist ein beliebtes Sujet für die Erzeuger bunter Bilder – für Biedermeiermaler einst ebenso wie für heutige Fototouristen. Fernsehteams illustrieren mit „Markt“ kulturelle Vielfalt, die Werbung bedient damit Sehnsüchte nach der guten alten Zeit. Weil der Markt eben auch eine Projektionsfläche ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.07.2017)