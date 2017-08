Mit pervertierten Männerritualen kann man kein Land verteidigen

In diesem Sommer haben wir viel über die Zustände beim österreichischen Bundesheer erfahren, speziell über die Gepflogenheiten im Grundwehrdienst – auch heute noch. Man hat es ja geahnt. Aber es ist dann doch wieder überraschend, dass es offenbar manchmal genau so ist, wie man aus der laienhaftesten Distanz vermutet hätte: das Schleifen. Das Brüllen. Das Strammstehen in Reih und Glied. Die Demütigungsrituale. Die Bestrafungen, häufig mit deutlich spürbarer sadistischer Schlagseite. Der erniedrigende Umgangston. Da ist von Scheißen und Brunzen die Rede, vom Arschficken und Wichsen, und wenn es einem jungen Mann ganz besonders wehtun soll, dann wird er als „Mädchen“ oder „Schwuchtel“ beschimpft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.08.2017)