Der stärkste BMW der Geschichte

Der 7er mit seinem V12-Biturbo setzt neue Maßstäbe in der Welt von BMW. Erstmals prangt der Buchstabe M am Heck der Toplimousine. Denn zum ersten Mal in der Geschichte des Siebeners hat sich die Performance-Tochter M GmbH des Flaggschiffs der Marke angenommen. Herausgekommen ist ein rollender Superlativ.

Porsche-Niveau

610 PS und 800 Newtonmeter an Drehmoment gönnte der Münchner Autobauer seinem Luxusliner. Die Kraft reicht aus, um die 2,2 Tonnen Limousine in nur 3,7 Sekunden von null auf 100 km/h zu katapultieren. Damit kann man mit einem Porsche locker mithalten. "Kein Wettbewerber spurtet schneller los", sagt der Chef der M GmbH, Frank van Meel gegenüber dem "Handelsblatt". Nicht einmal ein leistungsstärkerer Mercedes-AMG S65 kann hier mithalten.

Fahrkomfort

Ungewöhnlich für einen Siebener ist die Optik. Kein Chrom, riesige Lufteinlässe, blaue Bremssättel, mächtige, schwarz lackierte 20-Zoll-Räder und M-Logos an Flanke und Heck. Das Interieur zeichnet sich durch augesprochene Opulenz aus. Vorne wie hinten ist reichlich Platz auf bequemen Sitzen. Den Ingenieuren gelang eine einzigartige Kombination aus Fahrdynamik, Geschmeidigkeit, Laufkultur und Langstreckenkomfort.

BMW M760Li xDrive Länge: 5,24 Meter, Breite: 1,92 Meter, Höhe: 1,48 Meter, Radstand: 3,21 Meter, Kofferraumvolumen: 515 Liter. Antrieb: 6,6-Liter-Zwölfzylinder-Biturbo-Benziner, Allradantrieb, 448 kW/610 PS, maximales Drehmoment: 800 Nm bei 1.500 - 5.000 U/min, Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 3,7 Sek., Vmax: 305 km/h, Durchschnittsverbrauch: 12,8 Liter, CO2-Ausstoß: 294 g/km, Abgasnorm: Euro 6c, Effizienzklasse: G

Preis: ab 166.900 Euro

