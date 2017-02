Ein Lexus für wahre Discoproleten

Die Frage nach der Lackierung ist beim Lexus LIT IS überflüssig. 42.000 LEDs, die über den gesamten Wagen verteilt sind, machen ihn zur rollenden Discokugel. Die LEDs wurden von Hand auf der Karosserie verteilt und ziehen mit einer Leuchtkraft von 175.000 Lumen alle Blicke auf sich. Sie sind sind programmierbar und reagieren synchron auf Musik in der Umgebung oder Handbewegungen.

"Ein Auto, das visuell so herausragend ist wie der LIT IS, brauchte ein gleichermaßen dramatisches Debüt", sagt Brian Bolain, der Lexus Marketingmanager. Im Musikvideo der britischen Sängerin Dua Lipa "Be The One" war der leuchtende Lexus erstmals zu sehen. Der Clip wurde gemeinsam mit dem Videostreamingdienst Vevo produziert. Bei 1:30 rollt der Lexus ins Bild, da noch dezent beleuchtet, um dann den ganzen Clipp über Lichtakzente zu setzen.

Kaufen kann man das Showcar leider nicht. Der Lexus LIT ist freilich eine Sonderanfertigung und wird nie in Serie gehen. Doch für Toyota ist der Wagen eine gute Werbung für die 2017er-Version des Lexus IS.

