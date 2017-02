Tesla-Fahrer lässt Passat absichtlich auffahren

Durch ein mutiges Manöver hat ein Tesla-Fahrer ein Unglück auf der Autobahn in München verhindert. Der Fahrer der Elektro-Limousine bemerkte am Montagabend auf der A9 nahe Garching, wie ein vor ihm fahrender VW Passat zu schlängeln begann. Er überholte das Auto und sah sofort, dass mit dem Fahrer etwas nicht stimmte – der etwa 50 Jahre alte Mann hatte augenscheinlich schwere gesundheitliche Probleme und war nicht mehr in der Lage, sein Fahrzeug zu kontrollieren.

"Er hat Leben gerettet"

Der Tesla-Fahrer zögerte nicht lange – und hat damit nach Einschätzung der Münchner Feuerwehr "Leben gerettet", wie deutsche Medien berichten. Er bremste langsam ab, sodass der Passat auf sein Luxus-Elektroauto auffahren musste. So brachte er beide Fahrzeuge zum Stehen. Zuvor hatte er die Feuerwehr und den Rettungsdienst alarmiert. Mit diesem waghalsigen Manöver habe der Mann „unglaubliche Courage bewiesen“, sagt Johann Petryszak, Sprecher der Münchner Feuerwehr.

Fahrer wurde in Spezialklinik gebracht

Der Fahrer des Passat wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet und dem anwesenden Notarztteam übergeben. Nach der Erstversorgung wurde der Patient in eine Spezialklinik gefahren.

Wie hoch der Schaden an dem Tesla Model S durch den absichtlich herbeigeführten Unfall ist, vermag der Feuerwehrsprecher nicht zu sagen. Der Preis für die Oberklasselimousine liegt bei über 70.000 Euro.

