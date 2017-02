Porsche Cayenne von Hansi Hinterseer steht zum Verkauf

Ski-Legende, Schlagerstar, Entertainer, Porsche-Fan - Hansi Hinterseer hat viele Facetten. Das Multitalent ist inzwischen 63 Jahre alt und mischt die Volksmusikszene nicht nur in Österreich auf.

Fangemeinde

2013 veröffentlichte er eines seiner in Deutschland erfolgreichsten Alben mit dem Titel "Heut' ist dein Tag!". Es erreichte Platz eins in den deutschen Hitlisten. "Bergsinfonie" ist sein neues Album, das 2016 erschien. In Österreich wurde Hansi Hinterseer dafür mit der Goldenen Schallplatte geehrt.

Edel-SUV

Für seine große Fangemeinde dürfte sein Porsche Cayenne, der aktuell auf dem Online-Marktplatz willhaben angeboten wird, ein wahres Sammlerstück sein. "Hin und wieder taucht selbst auf dem kleinen österreichischen Markt ein Schätzchen auf, in dessen Typenschein ein großer Name eingetragen ist", schreibt der Verkäufer stolz in der Beschreibung. Der Porsche Cayenne S 4,5 V8 mit Allradantrieb und Automatik-Getriebe aus dem Jahre 2006 soll für 20.000 Euro den Besitzer welcheln. Der Preis des Porsches mit prominetem Vorbesitzer ist verhandelbar.





