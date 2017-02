Maserati will Kunden aufs Glatteis führen

Ein Maserati auf Eis und Schnee? Ja, ein ungewohnter Anlick. Aber Maserati geht bewußt fremd und bietet im Gegensatz zu den einstigen Schönwetter-Modellen der Marke nun ein Modell,dass auch im tiefen Schnee hoch oben in den Bergen, auf spiegelglattem Eis und, wenn´s denn sein muss, auch mal abseits fester Straßen zurecht kommt.

Ein Blick ins Lexikon verrät: Der "Levante" ist ein warmer Ostwind, der sich gegen Westen durch die Straße von Gibraltar in den Atlantik presst und dort schnell an Kraft verliert. Beim neuen gleichnamigen Erfolgsmodell von Maserati ist fast alles andersrum. Denn dank seiner starken Sechszylinder-Motoren mit drei Liter Hubraum und 316 kW/430 PS macht der Levante nie schlapp.

Drei Fahrprogramme auf Knopfdruck

Im Off-Road-Modus kann der Allrader dank elektronischen Stabilitätsprogrammen und Erhöhung des Fahrwerks größere Schneehaufen mühelos zu überfahren. Haben die Räder genug Bodenhaftung geht die ganze Kraft an die Hinterräder. Registrieren die Sensoren drohendes Durchdrehen eines Rades, können bis zu 50 Prozent in nur 100 Millisekunden an die Vorderachse transferiert werden. Das gilt für schnell durchquerte Kurven ebenso wie für glattes Geläuf, Matsch oder für Naturstraßen.

Zielgruppe

Zudem kann der Fahrer per Knopfdruck drei Fahrprogramme wählen. "Normal" und "Sport" sind bei den heckgetriebenen Limousinen ebenfalls vorhanden. Neu ist der Modus "Eis". Selbst auf blankem gefrorenen Wasser kommen die Boliden ins Rollen.

Das schmucke SUV soll vor allem ganz weit im Osten punkten, im fernen China, wo das Geld der Autokäufer besonders locker sitzt.