Maserati: Neptuns Dreizack sticht wieder

Eine ganz unwissenschaftliche Feststellung: Man sieht in jüngster Zeit mehr Maserati. Und das ist irritierend. Früher einmal war es eine kleine Sensation, wenn man ein Auto mit dem markanten Dreizack auf der Straße erblickte. Ähnlich wie bei einem Ferrari, Lamborghini oder Aston Martin. Jetzt sieht man sie öfter, und irritiert ist man deswegen, weil das, was man sieht, nicht in erster Linie ein Gran Turismo ist und auch kein Gran Cabrio. Kein schnittiger Sportwagen also, wie man sie von den Italienern kennt. Man sieht Viertürer und sogar ein SUV, auf denen vorn das Maserati-Zeichen prangt (das übrigens auf die Neptun-Statue in Bologna zurückgeht).

Wert zu wissen: Das ist ein premium-Artikel. Erfahren Sie mehr ... Das ist drin: 3 Minuten

514 Wörter

8 Bilder Wollen Sie weiterlesen? Bitte registrieren Sie sich, um „Die Presse“-premium kostenlos zu testen. Jetzt registrieren oder, falls Sie schon einen "Presse"-Account haben Jetzt anmelden