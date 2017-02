Was die Europäer im Auto treiben

Für viele ist das Auto die Verlängerung vom Wohnzimmer. Wie viel Lebenszeit man dort verbringt, rechnet eine neue Umfrage vor. Mehr als vier Jahre sind es im Schnitt. Zwei Jahre und zehn Monate als Fahrer, zehn Monate als Beifahrer. Und was genau passiert in dieser Zeit, außer dass wir uns fortbewegen?

Küssen, bröseln und Sex

2.432 Mal wird geküsst, 2.050 Mal wird im Auto gegessen (und gebröselt) – und durchschnittlich haben die Europäer vier mal Sex im Auto. Dabei gibt es laut Studie gewaltige

geografische Unterschiede: Engländer und Franzosen haben 3,4 Mal Sex, Deutsche 3,8 Mal und Italiener stolze acht Mal. 1.234 Mal klappt primär jede Frau den Spiegel im Auto herunter, denn so oft schminkt man sich im Laufe eines Lebens im Auto. Diese Daten stammen aus der Studie "Our Lives in Cars" (Unsere Leben in Autos), die der Autobauer Citroën beim Marktforschungsinstitut CSA in Auftrag gegeben hat.

Psychischer Komfort

Die Umfrage deckte ein Spektrum verschiedener Themen ab mit dem Fokus auf der Frage, wie die Europäer im Laufe des Lebens ihre Zeit im Auto verbringen. Dabei wurden sowohl Fahrer, Beifahrer und Fahrzeugbesitzer als auch Personen ohne eigenes Auto angesprochen. Die Ergebnisse flossen auch in die neue Marketingkampagne des französischen Autoherstellers ein. „Wir legen großen Wert darauf, dass Kunden den besten physischen und psychischen Komfort zum Wohlfühlen vorfinden", sagt Marketingdirektor Marc Giulioli von Citroën Österreich zum Hintergrund der Kampagne.

Hier die Top-Tätigkeiten im Auto:

4.303 Mal bedanken wir uns beim Autofahren bei anderen

Autofahrern.





Autofahrern. 1.256 fährt man über Schlaglöcher





1.188 Mal werden Gegenstände unter dem Sitz gesucht





953 Mal spricht man über Autos, ohne dass einem jemand zuhört





170 Mal ereilt die Autobenützer ein unkontrollierbarer Lachanfall, während im Laufe des Lebens 59 Mal Tränen fließen





142 Mal bremst man stark im letzten Moment, um einen Unfall zu vermeiden.

(red.)