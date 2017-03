Der schwedische Automobilhersteller Volvo präsentierte auf dem Genfer Automobilsalon die Neuauflage des XC60. Die Erwartungen des Autobauers sind hoch. Schließlich galt der erste Volvo XC60 noch vor zwei Jahren als erfolgreichstes Premium-SUV in Europa, was angesichts der durchwegs jüngeren Konkurrenz durchaus beachtlich ist.

Schweden-Prinz

Seit seiner Markteinführung 2008 war der XC60 extrem erfolgreich. Das Modell hat sich weltweit fast eine Million Mal verkauft und ist für 30 Prozent des globalen Absatzes der Marke verantwortlich. Entsprechend spielt er eine extrem wichtige Rolle für Volvo.

Sicherheit geht vor

Entsprechend legte man sich bei der Entwicklung kräftig ins Zeug. Großen Wert legt Volvo traditionell auf die Sicherheit. Das Notbremssystem City Safety, das neben Fahrzeugen auch Fußgänger, Fahrradfahrer und Wildtiere erkennt, wurde um eine Lenkunterstützung erweitert. Erstmals ist außerdem die sogenannte „Oncoming Lane Mitigation“ an Bord, die die Gefahr von Unfällen mit entgegenkommenden Fahrzeugen verringert.

Digitaler Helfer

Dank Notfallassistent greift der schlaue Volvo auch dann digital ins Lenkrad, wenn man Gefahr läuft, in den Gegenverkehr zu geraten, oder wenn man Autos im toten Winkel – trotz Warnung – schlicht übersieht. Nicht zu vergessen natürlich: Volvo Pilot Assist – der Abstandsregeltempomat, der teilautonomes Fahren bis zu 130 km/h ermöglicht.

Mit den Maßen von 4,69 Metern Länge, 1,90 m Breite und nur 1,66 m Höhe schlüpft er genau in das derzeit beliebte Segment. Bei der Technik vertraut Volvo auf die bestehende Plattform, auf der auch die 90er-Serie basiert.

Motorisierungen

Zum Marktstart gibt es für den Volvo XC60 den D4 Dieselmotor mit 190 PS und den D5, der 235 PS leistet. Im Angebot finden sich außerdem der T5 Benziner mit 254 PS und der T6, der dank Kompressor und Turbolader 320 PS und 400 Nm Drehmoment entwickelt.

Top-Modell

Alle Motorisierungen werden mit Allradantrieb und Geartronic Achtgang-Automatik angeboten. Top-Modell ist der T8 Twin Engine AWD mit Plug-in Hybrid Antrieb. Er entwickelt 407 PS und beschleunigt den neuen Volvo XC60 innerhalb von nur 5,3 Sekunden von null auf 100 km/h.

Die Produktion des neuen Volvo XC60 startet Mitte April im schwedischen Volvo Stammwerk Torslanda, Markteinführung ist im dritten Quartal. Der Einstiegspreis in die Baureihe liegt bei 48.304 Euro für das Modell Volvo XC60 D4 AWD Momentum.