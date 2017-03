Fiat 500 auf visuellem LSD-Trip

Für den Genfer Autosalon hat Fiat seinen Cinquecento hübsch gemacht. Der Kleinwagen feiert 60. Geburtstag und ist bei weitem nicht mehr so winzig wie zur Zeit seiner Geburt im Jahr 1957. In Genf präsentieren die Italiener ein Sondermodell.

Zur exklusiven Ausstattung gehören unter anderem die Zweifarben-Lackierung und spezielle 16-Zoll-Leichtmetallräder. Das Sondermodell erinnert durch eine ganze Reihe an exklusiven Details an seinen legendären Vorgänger. Dazu zählen beispielsweise die mit Vinyl bezogene Armaturentafel, das Markenlogo im klassischen Design am Kühlergrill, auf der Kofferraumhaube und auf dem Lenkrad sowie die Chromspangen auf der vorderen Haube.

Zur besonderen Unterstreichung des Sondermodells beauftragte der Autobauer den britischen Animationsfilmemacher Cyriak Harris mit der Erstellung eines Clips, der sich von der breiten Masse der Werbevideos deutlich unterscheidet. Es ist eine Reise durch die Geschichte der Fahrzeugentwicklung. Visuell ist es eine Mischung aus Kaleidoscope und LSD-Trip - die Bilder des 500 fahren sich auf jeden Fall fest.

Angetrieben wird das Sondermodell übrigens von einem Turbobenziner mit 105 PS. In Österreich werden 60 Exemplare des Jubiläums-500 verfügbar sein, Vorbestellungen sind ab Ende März möglich. Ausgeliefert wird er dann ab 4. Juli, exakt 60 Jahre nach der Präsentation des Fiat 500 im Jahr 1957.

(red.)