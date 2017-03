Ab 2030 Autofabriken ohne Verbrennungsmotoren?

Man bekenne sich zum Standort Deutschland, sagte Parteichef und Spitzenkandidat Cem Özdemir am Freitag in Berlin. Autos könnten in Zukunft aber nur emissionsfrei sein.

"Wie die große Koalition an Diesel- und Ottomotoren festzuhalten, ist überholt. Sie hemmt damit die Autoindustrie, sich fit für den Markt des 21. Jahrhunderts zu machen", heißt es im Programmentwurf der Partei für die Bundestagswahl im September. Die Grünen verwiesen in diesem Zusammenhang auf deutsche Klima- und Umweltziele.

Emissionsfreie Autos

Der Bundesrat hatte im Herbst empfohlen, ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos zuzulassen. Dieses Votum löste in der deutschen Regierung umgehend Streit aus. Während Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) den Vorschlag lobte, warnte Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) vor unerfüllbaren Erwartungen.

Auch allgemein wollen die Grünen das Thema Umweltschutz in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfes stellen. "Umwelt können wir am besten", sagte Özdemir. Die Partei setzt sich etwa dafür ein, bis zum Jahr 2030 zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien zu setzen und aus der Kohlekraft auszusteigen.

"Umwelt können wir am besten"

Die Grünen kämpfen im Moment mit einem Umfragetief. Wahlforschern zufolge könnte die Partei selbst ihr 2013 bereits überraschend niedriges Ergebnis von 8,4 Prozent verfehlen. Das Wahlprogramm soll im Juni von einem Bundesparteitag verabschiedet werden.

(APA/Reuters)