ÖAMTC-Jurist: Radarfalle auf A2 muss entschärft werden

Die vieldiskutierte Radarfalle auf der Südautobahn bei Wiener Neustadt beschäftigt nun auch den ÖAMTC. "Wir haben in den vergangenen Tagen viele Beschwerden von Mitgliedern erhalten", berichtet ÖAMTC-Chefjurist Martin Hoffer.

Zur Vorgeschichte

Stein des Anstoßes ist die seit 24. Februar installierte Radarfalle auf einer Baustelle der A2. 90 Prozent der geblitzten Autolenker tappen auf der Richtungsfahrbahn Wien in die Radarfalle. In nur zwei Wochen wurden dort 20.000 Schnellfahrer erwischt und knapp 600 Führerscheine abgenommen (mehr als 50 km/h zu schnell), brichtet der "Kurier". Und das, obwohl in Richtung Wien noch gar keine Arbeiten stattfinden, heißt es seitens der Polizei.

Lukrativste Radarfalle des Landes

Der Baustellenbereich ist für die Asfinag damit derzeit die lukrativste Radarfalle des Landes. 80 Prozent der Strafen sackt der Straßenerhalter ein, der Rest geht für den Verwaltungsaufwand an den Staat. Mehr als eine Million Euro hat die Asfinag in der kurzen Zeit mit der Baustelle bereits eingenommen.

Weder Schikane noch Wegelagerei

Die Asfinag wehrt sich indes gegen den Vorwurf der Abzocke: "Radar und Section Control sind weder Schikane noch Wegelagerei, sondern ein maßgebender Beitrag zur Verkehrssicherheit. Zu hohe Geschwindigkeit zählt jedes Jahr zu den Top drei der Unfallursachen.Die vielen Übertretungen würden deutlich zeigen, wie dringend erforderlich die Geschwindigkeitskontrolle sei. Das Problem

Radarfalle entschärfen

"Wir verstehen die notwendige Geschwindigkeitsbeschränkung im Sinne der Verkehrs- und Baustellensicherheit. Die enorme Zahl an Strafen legt aber nahe, dass die Ankündigung des Baustellenbereiches unzureichend ist", so der ÖAMTC-Jurist.

Die Experten vom ÖAMTC schlagen vor, dass einerseits eine rechtzeitige Vorankündigung der Verschwenkung um fast einen ganzen Fahrstreifen angebracht und andererseits im Nahbereich der tatsächlichen Verengung nochmals auf Tempo 80 hingewiesen wird. "Mit diesem Vorschlag haben wir uns auch bereits direkt an die Asfinag gewandt und gehen von einer baldigen Umsetzung aus", so Hoffer.

>>> Kurier

(red.)