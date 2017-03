GTI-Treffen: Von Nebenschauplätzen und Exzessen

Mit neuem Motto, bewährtem Konzept und einigen Neuerungen möchte die Kärntner Gemeinde Maria Wörth das traditionelle Golf-GTI-Treffen am Christi-Himmelfahrt-Wochenende weiter verbessern. Das hat Bürgermeister Markus Perdacher (ÖVP) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Reifnitz angekündigt. Von 24. bis 27. Mai werden rund 150.000 Besucher in Reifnitz am Wörthersee erwartet.

Anrainerbescherden

"Coming home" lautet das diesjährige Motto. Damit wolle man die Besucher des GTI Treffens wieder stärker an den Veranstaltungsort Reifnitz binden, sagte Perdacher. In den vergangenen Jahren sind immer mehr nicht organisierte Nebenschauplätze entstanden, die auch zu Anrainerbeschwerden geführt haben. Erreichen möchte man die Fokussierung auf Reifnitz mit einem, so der Bürgermeister, noch attraktiveren Programm. Dabei soll im Prinzip das Konzept des Vorjahres, das die Qualitätshebung der Großveranstaltung zum Ziel hatte, fortgesetzt werden. Rund 100 Aussteller sollen auch in diesem Jahr wieder alles zum Thema Auto präsentieren.

Programm beginnt schon vor offiziellem Treffen

Man wolle die Besucher auch in der Woche vor der eigentlichen Veranstaltung beschäftigen, um Ausschreitungen und Exzesse nach Möglichkeit zu verhindern, meinte Perdacher. Neu ist daher ein "Entering" am Samstag vor dem offiziellen Beginn des GTI-Treffens. Dazu wird die Fläche gegenüber dem Strandbad mit Musik, Filmsequenzen sowie regionalem Speise- und Getränkeangebot bespielt. Auch hochwertige Fahrzeuge sollen zu sehen sein. Werde die Veranstaltung gut angenommen, soll sie zu einem Fixpunkt im jährlichen GTI-Kalender werden, erklärte der Bürgermeister, der für Montag und Dienstag vor dem Treffen weitere Programmpunkte ankündigte, an denen aber noch gefeilt werde. Fix sei hingegen Currywurst zu Musik der bayrischen Band "Theheimatdamisch" am Dienstagabend.

Hauptsponsor VW

Wiederholt wird aufgrund der großen Resonanz des Vorjahres die Sternfahrt am 24. Mai mit 1er- und 2er-Golf und einer limitierten Teilnehmerzahl von 200. Der Donnerstag, 25. Mai, gehört dem Hauptsponsor VW. Der Wolfsburger Autobauer lasse sich da noch nicht in die Karten blicken, jedoch soll der Stand größer werden und länger geöffnet haben, sagte Perdacher.

Quartiere ausgebucht

Laut Auskunft des Bürgermeisters sind die Quartiere in der Gemeinde sowohl in der Eventwoche als auch in der Woche davor zu 90 Prozent ausgebucht. Aufgrund des späteren Termins des Feiertags - im Vorjahr war er Anfang Mai - erhofft man sich auch mehr Besucher. 2016 wurden an den vier offiziellen Veranstaltungstagen rund 115.000 Personen gezählt.