Eine Weltneuheit mit guten Absichten

Mit dem Project Hero haben sich die Fachleute der Abteilung Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVO) etwas ganz besonderes einfallen lassen. Die exklusiv für das österreichische Rote Kreuz entwickelte Variante des Land Rover Discovery verfügt über eine Drohne am Dach.



Schließen – Land Rover



Das Besondere daran: Die Drohne kann sogar während der Fahrt auf dem Geländewagen starten und landen. Das österreichische Rote Kreuz wird die Weltneuheit ab Juni in der Praxis testen. Konkret wird der Drohnen-Discovery für ein Jahr im Rotkreuz-Trainingszentrum in Erzberg in der Steiemark sowie in Wien zum Einsatz kommen. Das übergordnete Ziel: Die Reaktionszeiten in Not- und Katastrophenfällen weiter zu verkürzen.

Schließen – Land Rover



So kommt die Drohne zum Einsatz

Und das soll ganz einfach gehen. Sobald sich die Kameradrohne in der Luft befindet, können die Kamerabilder live zu den Nothilfeteams des Roten Kreuzes übertragen werden. Damit wird es den Rettern möglich, schneller und effektiver auf Ereignisse wie Erdrutsche, Überflutungen, Erdbeben oder Lawinen zu reagieren. Denn oftmals verändern die Naturkatastrophen die Landschaft dramatisch, sodass Karten wertlos werden. Die Drohne wird dabei mittels einer Tablet-App gesteuert.

Technische Daten des Quadrocopter

Bei der technischen Ausstattung setzte das Entwicklerteam setzt auf einen Quadrocopter des taiwanischen Herstellers Align. Der mit 381 Millimetern Rotordurchmesser dimensionierte M480L bringt ein Leergewicht von 2.700 Gramm und ein maximales Abfluggewicht von bis zu 7.200 Gramm auf die Waage.

Auch die Rettungsvariante des Land Rover Discovery zeichnet sich mit technischen Feinheiten aus. Die Basis bildet ein 3,0-Liter-Turbodiesel-Sechszylinder. Neu an Bord kamen unter anderem Details wie ein Schwerlast-Schiebeboden im Kofferraum, eine Trennplatte hinter der Rücksitzbank, zusätzliche LED-Leuchten, Stromanschlüsse, die mit diversen Steckermodellen aus aller Welt kompatibel sind, zusätzliche Staufächer an den Fahrzeugseiten und im Innenraum sowie eine auf verschiedenen Frequenzbereichen arbeitende Funkanlage.

(past)