Eine außergewöhnliche Immobilie für wahre Oldtimer-Fans

Der Kanadier Mike Hall sammelt seit 40 Jahren Autos. Er arbeitete als Rock Scaler, also jemand der Steinhänge - zum Beispiel an Straßen - absichert und von losem Gestein befreit. Durch seinen Job kam der ambitionierte Sammler quer durch Kanada und hat überall die Autos mitgenommen, die ihm ins Auge stachen. Entstanden ist eine illustre Sammlung, die auf einen zwei Hektar großes Stück Land in British Columbia gelagert sind.

Lebensaufgabe

"Ich werde nicht lange genug leben, um alle Autos restaurieren zu können", sagt 60-jährigen Mike Hall gegenüber der kandaischen Autowebsite driving.ca. Darum hat er sich entschlossen sein Anwesen samt Sammlung zu verkaufen. Für mehr eine als eine Million Euro (1,45 Millionen kanadische Dollar) bekommt der Käufer des Grundstücks mehr als 340 Autos, eine Werkstatt, eine Halle und ein Wohnhaus. Der Immobilien-Makler schreibt in der Anzeige von einer "Lifetime Opportunity" - also einer Gelegenheit die es nur einmal im Leben gibt. Und wer tatsächlich alle Autos restaurieren will, wird gleichzeitig auch ein leben lang beschäftigt sein.

Rundgang über das Grundstück mit 340 Autos

Wahre Schätze

Obwohl manches Auto den Namen eigentlich nicht mehr verdient, liegen die geschätzten Werte der überwiegend amerikanischen Fahrzeuge zwischen 500 und 35.000 Dollar. Unter anderem finden sich dort ein 1927 Ford Model T, 1947 Mercury Ute, Dodge Coronet, Dodge Super Bee, Pontiac Beaumont SD und eine restauriertere 1968 Chevrolet Chevelle. Mit den Nachbarn wird es übrigens auch keine Probleme geben: Gleich neben dem Grundstück befindet sich das White Post Auto Museum.

