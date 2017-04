Schlüssel verloren - nagelneuer Mercedes stand 20 Jahre

Das internationale Auktionshaus Coys versteigerte einen 21 Jahre alten Mercedes SL500 - an sich Routine. Doch hinter dem Rekordpreis von 56.640 Pfund (umgerechnet 67.600 Euro) steckt eine erstaunliche Geschichte.

Schließen – beigestellt

Denn das Auffälligste an jenem roten SL500, einem wunderschönen Achtzylinder-Roadster aus dem Jahr 1996, ist sein Kilometerstand. Gerade einmal 80 Meilen (knapp 130 Kilometer) wurde das Auto bewegt. Der Grund: Die Besitzerin verlor danach den Zündschlüssel - und offenbar auch die Lust an ihrem Gefährt. Sie stieg nie wieder ein, der Mercedes wurde in einer Tiefgarage im Londoner Stadtteil Knightsbridge vergessen.

Schließen – beigestellt

Nach zwei Jahrzehnten wurde das Fahrzeug unter dem Nachlass gefunden und bei Coys versteigert - "zum Fünffachen des Preises eines SL mit einem dem Alter entsprechenden Kilometerstand", wie ein Coys-Sprecher berichtete. Der Roadster ist mit allen Extras ausgestattet - dazu zählten zu jener Zeit ein 6-fach-CD-Wechsler und beheizte Vordersitze. Die R129-Baureihe, für deren Styling Mercedes-Designchef Bruno Sacco verantwortlich zeichnet, wurde von 1989 bis 2002 produziert.

(red.)