Warum die Einparkhilfe nicht hilft

Einparken im überfüllten Stadtzentrum oder in einer engen Garage stellt viele Autofahrer vor eine große Herausforderung. Beruhigend ist in so einem Fall ein eingebautes Parkassistenzsystem, das mit Piepstönen vor Hindernissen warnt und im Display den Abstand zur Wand oder zum nächsten Fahrzeug anzeigt. Doch im Eifer des Gefechts hilft auch die beste Einparkhilfe nicht. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie: passieren nicht weniger Parkunfälle.

Parkschäden trotz Warnpiepser

Laut der internen Untersuchung der HUK-Coburg, die mit elf Millionen versicherten Autos größter deutscher Kraftfahrzeug-Versicherer ist, haben sich die Blechschäden nicht verringert. Und das obwohl inzwischen fast die Hälfte der Autos in Deutschland mit Parkhilfen ausgestattet ist, Es kommt noch dicker: "Die Schadenkosten sind sogar noch leicht gestiegen", klagte Kfz-Vorstand Klaus-Jürgen Heitmann.

Warum die Blechschäden teurer werden

Die Reparatur von zerkratztem oder verbeultem Blech sowie von zersplitterten Glas und Kunststoffteilen ist immer ins Geld gegangen. Wer aber mit seinem Auto trotz Assistent gegen ein Hindernis rumpelt, beschädigt dabei zusätzlich einen teuren Sensor. Und dafür muss man richtig tief in die Tasche greifen.

Allein in Deutschland zählt die Versicherungsbranche nach Angaben der HUK Coburg jährlich zwei Millionen Parkunfälle mit einem Schaden von 3,5 Milliarden Euro, 46 Prozent der Autos seien inzwischen mit Parkassistent ausgerüstet. Warum es am Parkplatz trotz Unterstützung neuer Technologien häufiger kracht, darüber können die Versicherer nur mutmaßen. Folgende Gründe werden häufig genannt

Die Gründe:

Veränderte Fahrzeuggeometrie. Das heißt, die Autos sind in den letzten Jahrzehnten deutlich unübersichtlicher geworden.





Das heißt, die Autos sind in den letzten Jahrzehnten deutlich unübersichtlicher geworden. Neue Designmaßstäbe. Während früher Autos Ecken und Kanten hatten, liegen heute fließende Linien im Trend. Damit wird das Ende von Heck und Motorhaube schwieriger abschätzbar.





Während früher Autos Ecken und Kanten hatten, liegen heute fließende Linien im Trend. Damit wird das Ende von Heck und Motorhaube schwieriger abschätzbar. Weniger Übersicht. Die Rundumsicht des Fahrers hat sich auch durch die Änderung des Designs von Heck- und Seitenscheiben verschlechtert.





Die Rundumsicht des Fahrers hat sich auch durch die Änderung des Designs von Heck- und Seitenscheiben verschlechtert. Mehr tote Winkel. Die Dachsäulen der Autos sind wegen der strengeren Crashsicherheitsvorschriften breiter geworden. Dies vergrößere die toten Winkel.





Die Dachsäulen der Autos sind wegen der strengeren Crashsicherheitsvorschriften breiter geworden. Dies vergrößere die toten Winkel. Trend zum SUV. Autos werden immer größer, die Parkplätze vor allem in Tiefgaragen aber kaum.

Blick in die Zukunft

Die Versicherungen erhoffen sich zumindest für die Zukunft abnehmende Schäden - wenn Notbremssysteme und andere technische Neuerungen die Parkassistenten verbessern. Mittelfristiges Ziel sei eine Reduzierung der Parkschäden um ein Viertel, die Schadenskosten könnten sich dann um ein Fünftel senken.

