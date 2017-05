Diese Auto-Klassiker werden immer wertvoller

Die Preise für Oldtimer sind im vergangenen Jahr wieder stärker gestiegen - im Durchschnitt um 4,4 Prozent. Dies meldet der Verband der Automobilindustrie (VDA) im deutschen "Oldtimer Index". Interessant ist, dass eine hochklassige Herkunft nicht immer Voraussetzung, für eine Wertsteigerung ist.

Sachwert auf vier Rädern

Ein Beispiel dafür sei laut VDA die Preiswentwicklung von 2015 auf 2016 bei zwei eher unbeobachteten Mercedes-Modellen aus den 1950er-Jahren: Der Mercedes 190 SL landete mit einer Wertsteigerung um knapp 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf dem dritten Platz des Top-Ten-Rankings.

Spitzenreiter ist mit einem gewaltigen Sprung die Limousine Mercedes 190 (W 121), auch "Kleiner Ponton" genannt: Er legte um 48 Prozent zu. Zwischen den beiden Mercedes-Modellen reiht sich der Youngtimer Toyota MR2 ein (plus 40 Prozent Wertsteigerung).

Auf lange Sicht können drei echte Klassiker punkten. Im Vergleich zu 1999 – seitdem gibt es den sogenannten Deutschen Oldtimerindex – gewann der VW Bus T2 am meisten an Wert: Er ist jetzt das Siebenfache wert. Dahinter folgen die "Ente" Citroën 2CV (Wertsteigerung um 490 Prozent) und der Mercedes-Benz 300 SL "Flügeltürer" (426 Prozent). Fahrzeuge, die aufgrund ihrer Seltenheit oder ihrer Geschichte besonders teuer gehandelt werden, sind im Index nicht enthalten. Grundlage für die Berechnung sind Marktbeobachtungen des Bewertungsspezialisten "Classic Analytics". Der Index wurde übrigens ins Leben gerufen, um eine Trendaussage geben zu können, wie sich Preise für Oldtimer in Deutschland entwickeln.

