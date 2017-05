"Wir werden das erste Unternehmen sein, das Elektroautos mit Profit verkauft"

General Motors (GM) will der erste Autobauer sein, der mit Elektroautos Gewinn einfährt. Das US-Unternehmen arbeite daran, die Kosten für Elektrofahrzeuge zu senken und letztlich eine erschwingliche Version anzubieten, sagte der für Produktentwicklung zuständige Topmanager Mark Reuss am Montag.

Leistbare Elektroautos

Die Kunden würden gern auf Elektroautos umsteigen, seien aber nicht bereit, dafür Mehrkosten zu tragen. "Wir werden das erste Unternehmen sein, das mit Profit Elektroautos verkauft, die Menschen sich leisten können."

Effizienz der Batterien steigern

Reuss zufolge arbeiten Ingenieure von GM daran, das Gewicht von Batterien zu reduzieren und die Effizienz der Batterien zu steigern, da sich ein leichteres Auto mit weniger Energie bewegen lasse. "Das ist das Mantra bei der Produktentwicklung. Daran arbeiten alle unsere Ingenieure."

China im Fokus

GM will die Produktion von Elektroautos massiv ausweiten, vor allem auf dem weltgrößten Automarkt in China. Allein dort sollen bis 2020 zehn verschiedene Elektromodelle auf den Markt kommen.

Auch andere Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz, PSA, Volkswagen, Ford und Tesla arbeiten an weiteren elektrisch betriebenen Modellen. Tesla will beispielsweise mit dem für Juli erwarteten Model 3 eine erschwinglichere Version im mittleren Preissegment an den Start bringen.

(APA/dpa)