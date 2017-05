Der Mini Countryman als wahrer Naturbursche

Es gibt tatsächlich Möglichkeiten, einen Mini in ein Reisemobil zu verwandeln. Zumindest wenn man gewillt ist, knapp 3.000 Euro für ein Zelt auszugeben, dass später auf dem Autodach aufgestellt wird.

Das Roof-Top-Zelt von "Autohome" ist für zwei Personen konzipiert und lässt sich mit wenigen Handgriffen auf dem Dach platzieren. Im geschlossenen Zustand passt sich die Roof-Top-Zeltbox mit ihrem Design perfekt an den Mini an. Ist man an seinem Ziel angekommen,entfernt man die Sicherheitsverschlüsse, und das Zelt öffnet sich dank vier Gasfedern automatisch.

Praktisch, aber nicht günstig

Der Schlafplatz ist 2,1 mal 1,3 Meter groß. Nach oben hin sind im Inneren des Zeltes 94 Zentimeter Platz. Persönliche Gegenstände können in einem Gepäcknetz an der Decke untergebracht werden. Es gibt zwei Einstiege und zwei Fenster, an allen Öffnungen befinden sich Moskitonetze. Der Ein- bzw. Aufstieg erfolgt über eine höhenregulierbare Alu-Leiter.

Wer auf den Geschmack gekommen ist und Lust auf Abenteuer in der Natur hat, braucht nur noch das nötige Kleingeld. Das Dachzelt für den Mini Countryman ist im Autohome-Onlineshopchzelt um 2.836,93 Euro erhältlich.

