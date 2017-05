Liddiard Wheels: Völlig abgefahrene Autoreifen

Der Kanadier William Liddiard hat Autoreifen entwickelt, die sich auch seitwärts bewegen können. So benötigen Autos nur noch ein Minimum an Platz, um zu manövrieren. Parallel einparken dürfte damit auch für ungeübte Fahrer kein Problem mehr sein. Um sich das Ganze besser vorstellen zu können, sollte man sich das Youtube-Video von William Liddiard ansehen. Im Clip gleitet das ganze Auto auf einmal wie von Zauberhand seitwärts – ein ungewöhnlicher Anblick.

Ganz so neu ist die Erfindung allerdings nicht. Inzwischen ist es neun Jahre her, dass der LKW-Fahrer auf die Idee mit seinen speziellen Autorädern kam. Seine Grundgedanke damals war: Autos sollten in alle Richtungen bewegbar sein. 2012 stellte er beim Anmelden seiner Patente allerdings fest, dass Honda bereits ein ähnliches Konzept entwickelt hatte.

Kostspieliges Vergnügen

Liddiard veränderte noch einmal seine Erfindung, in die er insgesamt 80.000 kanadische Dollar investierte, umgerechnet etwa 56.000 Euro. Beim finalen Design bewegen sich zwei Gummireifen über die mit Rollen ausgestattete Felge und ermöglichen es so, dass die Reifen zur Seite gleiten können. Angetrieben wird der Mechanismus von einem Elektromotor, den die Autobatterie mit Strom versorgt.

Räder passen auf jedes Modell

Laut Liddiard muss man für den Einsatz dieser in alle Richtungen sich drehenden Räder keinerlei Veränderungen am Auto vornehmen. Sondern man schraubt die Liddiard Wheels einfach an einem Auto fest und kann sofort damit losfahren. Sie sind allwettertauglich und fahren sich genauso wie Standard-Reifen. Behauptet zumindest der Erfinder. Billig sind sie aber nicht: Umgerechnet 1400 Euro pro Stück sollen sie kosten. In Produktion ist Liddiard noch nicht gegangen.

Vorher gilt es einen geeigneten Partner aus der Industrie zu finden. "Die können die Räder viel effektiver und schneller auf den Markt bringen als ich", erklärte er dem US-Sender CNBC. Ob und wie die Liddiard Wheels jemals Serienreife erlangen, bleibt abzuwarten.

