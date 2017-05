Geniale Autowerbung: Plötzlich wollen alle diesen alten Suzuki Vitara

Ein Gebrauchtwagenverkauf kann zu einer spannenden Angelegenheit werden. Vor allem wenn der Veräufer ein Creative Director und Visual Effects Supervisor ist. Für seinen geliebten Suzuki Vitara 1996 setzte der in Israel lebende Eugene Romanovsky sein ganzes Talent ein. Herausgekommen ist ein spektakulärer Werbefilm, der auf YouTube inzwischen mehr als drei Millionen Klicks verzeichnet.

Das spektakuläre Video

#BuyMyVitara

Unter dem Motto "#BuyMyVitara" zeigt er was sein treues Auto so alles kann – und was nicht. So schickt er sein altes SUV im Video unter Wasser, mit der "Mad Max"-Truppe in die Wüste, zu den Dinosauriern und sogar bis zum Mond. Dabei scheint der in die Jahre gekommene Suzuki Vitara für jede Lebenssituation gerüstet zu sein. Der skurrile Werbefilm über sein "beast with no fear" mit jeder Menge Action und Explosionen entwickelt sich binnen kurzer Zeit zum Internet-Hit: Romanovsky kann sich vor Klicks kaum retten.

Und es kommt noch besser: Seitdem er das Video auf YouTube hochgeladen hat, gibt es auch unzählige Kaufanfragen. "Ich habe wirklich viele Anfragen von unzähligen Leuten. Zwischen drei potenziellen Käufern muss ich mich jetzt entscheiden", sagte er gegenüber LAD Bible.

