Lamborghini: Flach wie ein Schnitzel, klanglich ein Pavarotti

Lamborghini, die schrille Schwester von Ferrari?

Was das Aufsehen angeht, das die Fahrzeuge aus Sant'Agata Bolognese auf öffentlichen Straßen erregen, sind sie den Sportwagen aus Maranello zweifellos überlegen. Das ist spätestens seit dem Countach so, dessen Name auf einen deftigen Ausdruck des Erstaunens zurückgeht (und ausnahmsweise nicht auf einen Kampfstier).

Lambo, das ist Show, Drama und Flügeltür (eigentlich Scherentür), während Ferrari – neben anerkannten Haltungsnoten – auch für die kühle Geldanlage steht und für jene Ernsthaftigkeit, wie man sie aus einem halben Jahrhundert im Rennsport mitbringt.

Mit der Formel 1 verbindet Lamborghini nur eine flüchtige Liaison, man belässt es beim lukrativen Betrieb der Trofeo Blancpain, einer Privatier-Rennserie für akut unterforderte Millionäre.

Ein fröhliches Hallo

Höher im Kurs mag Ferrari stehen, exklusiver ist aber Lamborghini – schon von den Stückzahlen her. Mit Mühe deckelt Ferrari den Jahresabsatz bei etwas über 8000 Exemplaren, während Lambo im Vorjahr bei weniger als der Hälfte einen neuen Rekord ausgerufen hat – exakt 3457 Huracán und Aventador nebst sagenhaft teurer Sonderserien wurden ausgeliefert.

Nicht dass ein Ferrari an jeder Ecke stünde, aber ein Lambo ist schon stets für ein fröhliches Hallo gut. Die Dorfjugend kann die beiden Marken zweifelsfrei unterscheiden. Auch jener Huracán Spyder, uns nur allzu kurz überantwortet, löst verlässliche Reflexe aus – optisches Spektakel, das er bietet. Geschuldet ist es teils der kundigen Hand des Stilisten und seinem Sinn für Drama, teils schlichter technischer Notwendigkeit, wenn es etwa darum geht, einen 5,2 Liter großen Zehnzylinder längs in Mittellage hinter dem Cockpit zu verstauen, mit ausreichend Kühlung zu versehen und im Bedarfsfall 324 km/h schnell reisen zu lassen.

Bis zur Übernahme durch Audi war Lamborghini eine Zwölfzylindermarke, doch auch der für die kleineren Baureihen – Gallardo, dann Huracán – eingeführte Zehnzylinder zeigt sich der Aufgabe gewachsen. Das liegt am ganz speziellen Klangbild des V10 – unvergleichlich und mitreißend in seinem zornigen, virtuosen Trompeten – und an der Besonderheit des Saugmotors, der zu den bedrohten Spezies zählt. Lambo-Chef Stefano Domenicali erklärte kürzlich, dass man niemals vom frei saugenden V12 lassen werde, der kleinere Sauger aber keine große Zukunft habe. Die gehört dem Format V8 Turbo, wie ihn im nächsten Jahr Lambos SUV Urus einführen wird.

Mit noch größerer Hingabe folgten wir also der Darbietung der 610-PS-Prachtmaschine, bei der schon der Kaltstart ein Ereignis ist (Nachbarn mögen andere Ausdrücke finden). Lambos Avionik-Thema folgend, macht man den Startknopf scharf, indem man zuerst eine Klappe aufschnippt. Ansonsten: Audis 1a-Bordsystem statt Exotik. Es gibt viel Stauraum, sofern sich die zwei Reisenden auf Wechselunterwäsche und Kulturbeutel beschränken, und während man Platz in der Breite hat, fehlt er in der Höhe. Auch deswegen ist der Spyder die erste Wahl: Das knappe Stoffdach gelüpft, schon weht das Haupthaar auf den besten Plätze im Auditorium.

Steht V8 Turbo für Synthesizer, ist der V10-Sauger die Hammondorgel unter den Motoren: viel Soul, aber auch stufenlos justierbare Gewalttätigkeit bis über 8000 Touren, verlässlich abgeleitet durch Allradantrieb. Die Beschleunigung: eine Attraktion, ebenso die Unerbittlichkeit der Karbonkeramikbremsen. Auch im oberen Leistungsbereich begeht man auf den passenden öffentlichen Straßen noch keine Fahrlässigkeit, so präzise und sauber ist das Auto auf schneller Linie zu halten. Spätestens hier hinken Pavarotti-Vergleiche.

LAMBORGHINI HURACÁN LP610-4 SPYDER Maße L/B/H 4459/1924/1180 mm. Radstand 2620 mm. Leergew. 1617 kg. Motor V10-Zylinder, 5204 ccm. 449 kW (610 PS) bei 8250/min. 560 Nm bei 6500/min. 0-100 km/h in 3,4 sec. Vmax 324 km/h. Testverbrauch 15,2 l/100 km. Allrad. Siebengang-DG. Preis ab 285.900 Euro.



