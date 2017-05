Gebrauchtwagen: Die Preise sinken wieder

Wer auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen ist, sollte in der warmen Jahreszeit zuschlagen. Schon im Frühling sind die Gebrauchtwagenpreise günstiger: So lag der Durchschnittspreis im monatlichen "AutoScout24-Gebrauchtwagen-Preis-Index" (AGPI) im April bei 17.981 Euro, das sind -1,8 Prozent im Vergleich zu März.

Schließen Gebrauchtwagen-Preis-Index – AutoScout24

"Aufgrund der saisonalen Entwicklung werden die Gebrauchtwagenpreise voraussichtlich bis zum offiziellen Sommerbeginn noch ein Stück günstiger", sagt Markus Dejmek, Country Manager Österreich bei AutoScout24. Für Interessenten bedeutet das: Im zweiten Quartal lohnt es sich besonders, die Preise des Wunschfahrzeugs im Auge zu behalten.

Sportwagen als besonderes Schnäppchen

Der allgemeine Durchschnittspreis lag im April bei 17.981 Euro und damit 1,8 Prozent unter dem März. Bei Sportwagen sanken die Preise gleich um 5,8 Prozent (53.198 Euro), bei Kleinwagen um 2,3 Prozent auf rund 9.772 Euro, bei Fahrzeugen der Oberklasse um 1,8 Prozent auf rund 37.697 Euro.

Eine Ausnahme bilden Mittelklasse-Autos: Sie legten preislich etwas zu (+2,8 Prozent auf rund 18.965 Euro), SUV/Geländewagen-Preise stiegen um 2,4 Prozent auf 28.284 Euro. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum lagen die Durchschnitts-Preise 2017 jedoch heuer deutlich höher (Vergleich April 2016: 16.040 Euro).

Die wertstabilsten Autos 2020

Vans im April weniger gefragt

Der Bestand wuchs im April in allen Segmenten, am stärksten bei Sportwagen (+21,5 Prozent). Letzteres entspricht durchaus der Saison und der Nachfragesituation: Die Beliebtheit von Sportwagen stieg frühlingsbedingt ebenfalls um satte 19,6 Prozent. Das verwundert nicht - schließlich zählen zu dieser Kategorie auch die gerade im Frühjahr so begehrten Roadster. Vans hingegen verloren in der Gunst der Autosuchenden (-15,1 Prozent bei der Anzahl der Seitenaufrufe).

(red.)