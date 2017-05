Das Auto, mit dem Maserati Porsche überholt hätte

An jenem 7. Jänner 2003 war Luca di Montezemolo, CEO von Ferrari und Maserati, besonders guter Laune.

Schließen Der ehemalige Chef von Ferrari und Maserati, Luca di Montezemolo, bei einer Pressekonferenz. – (c) EPA (Stf)

Am ersten Tag der Detroiter Autoshow sprach der italienische Manager zur Fachpresse über die Rückkehr von Maserati auf den US-Markt. Und er hatte eine Überraschung dabei.

Was sich unter dem Tuch befand, das sogleich fallen würde, war ein Maserati, wie es ihn noch nie gegeben hatte. Besser gesagt: Die Studie eines solchen Autos.

Schließen Montezomolo und Designer Giugiaro (vorne rechts) neben der Studie Kubang 2003 in Detroit. –

Montezemolo hatte den Star-Designer Giorgetto Giugiaro von ItalDesign mit der Entwicklung eines für die Marke völlig neuen Fahrzeugkonzepts beauftragt.

Giugiaro genoss dabei alle Freiheiten. Der Schöpfer des ersten VW Golf und unzähliger anderer Automobilikonen war der Meinung, bisherige SUVs hätten nicht den Appeal eines Sportwagens oder einer schönen Limousine. So entwarf er ein Auto, das viel Platz, Allradantrieb und die Kernwerte von Maserati vereinte - der Name: Maserati Kubang. Der Kubang fügte sich in den damaligen Marken-Look von Maserati.

Schließen Neuartiges Konzept für Maserati: der Kubang als sportliches SUV. –

Betrachten wir kurz die Situation im Jahr 2003.

Porsche hatte gerade den Cayenne auf den Markt gebracht. Ein Sensationserfolg, auch wenn die Traditionalisten unter den Markenfans entsetzt waren.

Der Cayenne verkaufte im ersten Jahr 2002/2003 auf Anhieb über 20.000 Exemplare. Im nächsten Jahr verdoppelte sich diese Zahl auf über 39.000 Stück. Vom 911er verkaufte Porsche zur gleichen Zeit 23.000 Exemplare.

Schließen Porsches Sensationserfolg: Der Cayenne, im Jahr 2002 auf den Markt gekommen. –

Man sieht: Die Kundschaft hatte nur darauf gewartet, dass ein Sportwagenhersteller mit einem SUV auf den Markt kam. Der Aufstieg von Porsche zu heutiger Größe begann. Die Bestseller heißen Cayenne und Macan.

Schließen Schon nach kurzer Zeit lief das 100.000. Exemplar vom Band: Cayenne im Jahr 2005. –

Und Maserati?

Schließen Der Kubang wurde jedoch nie gebaut. –

Der Kubang kam in Detroit überaus gut an. Montezemolo war damals euphorisch: "Noch ist es nur eine Studie. Aber ich hoffe, dass wir sobald wie möglich damit auf den Markt kommen."

Sobald wie möglich - das sollte schließlich ganze 13 Jahre dauern.

Schließen Die Sängerin Tallia Storm posiert vor dem Maserati Levanti. Der kam 2016. – (c) imago/Matrix (Matrixpictures.co.uk)

Nun ist auch von Maserati ein SUV auf dem Markt. Es heißt Levante und verkauft sich prächtig.

Montezemolo hatte den Kubang nicht durchsetzen können. Wie die Studie ist auch er heute Geschichte, er wurde von FCA-Boss Sergio Marchionne abgesetzt.

Maserati verkaufte im Vorjahr 42.100 Auto - Tendenz stark steigend. Vor allem dank des SUVs, auch wenn es von vielen Markenfans der alten Schule abgelehnt wird. Wie bei Porsche damals der Cayenne.

Was wäre gewesen, hätte Maserati den Kubang schon vor einem Jahrzehnt realisiert?

Darauf gibt es keine Antwort. Nur eine Lehre: Gute Ideen alleine reichen nicht.